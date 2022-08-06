Сто секунд до ядерной войны: что такое часы Судного дня и как они работают

В последний раз стрелки часов передвинули вперед 23 января 2020 года. Последние политические события ситуацию в мире лишь накаляют. Так близко к апокалипсису жители планеты не были еще никогда.

Ровно 77 лет назад, 6 и 9 августа 1945Америка скинула атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Тогда погибло более 300 тысяч человек. Последние политические события в мире, акты ядерного терроризма режима Владимира Зеленского все чаще становятся поводом для обсуждений историков и ученых о приближающейся ядерной войны. Ведь стрелки часов Судного дня сегодня максимально близки к атомной катастрофе.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулев рассказал, что такое часы Судного дня и что их значение значит для человечества.

Все не так страшно?

Как объяснил доктор исторических наук, часы Судного дня — это не физический объект. Они были придуманы в 1947 году авторами научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в США. Часы Судного дня показывают степень обострения ситуации в мире и потенциальной возможности применения ядерного оружия. И, соответственно, начала ядерной войны.

«Это чисто символическая шкала, она просто показывает степень обострения с точки зрения этих ученых. У них там свои меры весов, как они оценивают критерии. Ведутся переговоры об ограничении или не ведутся, уменьшается количество соглашений или не уменьшается, растет число военных конфликтов или нет», — отметил Рогулев.

Последний раз стрелки часов передвинули на 20 секунд вперед 23 января 2020 года. До сих пор они замерли на отметке 23:58:20. То есть до «ядерной полуночи» — начала ядерной войны, по мнению ученых, осталось лишь 100 секунд. То есть наступление апокалипсиса максимально близко.

«Приближение этой стрелки к 00:00:00 означает повышение опасности и потенциального возникновения в этих конфликтах возможности применения ядерного оружия», — добавил доктор исторических наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира.