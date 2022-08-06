Ад на земле: история бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира
История бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира
Фото: www.globallookpress.com / Source: Global Look Press
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Страшная трагедия, унесшая сотни тысяч жизней, произошла ровно 77 лет. На ком лежит ответственность за произошедшее?
Ровно 77 лет назад, 6 и 9 августа 1945 США скинули атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. По современным подсчетам, в жуткой трагедии погибло более 300 тысяч человек. 5-tv.ru вспоминает, как это было и кто виновен в произошедшем.
Как США выбирали «претендентов» и почему пощадили Киото
Немногие знают, что изначально первой целью для атаки Штаты выбрали Киото. Изначально специально созданный комитет по выбору целей выбрал пять городов-«претендентов». Ими стали Киото, Хиросима, Иокогама, Кокуру и Ниигату. Нагасаки в этот список не вошел и считался запасным вариантом.
По каким критериям комитет определил точки атак? Во-первых, в военных целях США считали необходимым уничтожить крупнейшие промышленные города и производства вооружения. Во-вторых, американцы подумали и о психологическом факторе. Япония должна была пережить не только физический шок.
Лидеров в топе моментально определили Киото. Город подходил всем нуждам американцев — крупнейший индустриальный центр с самым большим количеством умнейших граждан Японии. Однако военный министр Генри Стимсон вычеркнул Киото из списка из-за культурного наследия города — и не только.
«Стимсон ценил Киото со времен проведенного там несколько десятилетий назад медового месяца», — рассказывал потом профессор Эдвин О. Райшауэр.
Хиросима — «Бомбите первую цель»
В ходе совещаний было принято решение атаковать Хиросиму. Известно, что «момент икс» переносили из-за плотной завесы облаков над городом. Однако 6 августа эта завеса рассеялась и американцы моментально приступили к действию.
С острова Тиниан в воздух взмыл американский бомбардировщик B-29 под управлением полковника Пола Тиббетса. Самолет, несущий смерть, пилот назвал в честь любимой мамы — Enola Gay. С названием бомбы США решили проявить особый креатив и назвали ее «Малыш» (Little Boy).
Тиббетс отправился к Хиросиме в составе связки из шести самолетов. Командиры, посланные на разведку к Нагасаки и Кокуре сообщили о возникшей облачности. В этот момент пилот одного из самолетов увидел просвет над Хиросимой и моментально подал сигнал: «Бомбите первую цель!».
Ранним утром японские радары зафиксировали приближение нескольких американских самолетов и включили воздушную тревогу. Однако из-за малого количества и вида самолетов операторы списали их на обычных разведчиков и отключили тревогу.
Около восьми часов утра по местному времени, бомбардировщик B-29 с высоты девяти километров сбросил бомбу в центр Хиросимы. «Малыш» летел около минуты и взорвался, выпустив около 15 килотонн тротила.
Тени Хиросимы
В первые секунды мир остановился: часы по всей Хиросиме замерли и навек оставили точное время трагедии — 8:15. Взрыв погрузил город в кромешную тьму. А потом разверзся ад. Находившиеся ближе всего к эпицентру сгорели мгновенно. Птицы сгорали в воздухи и оставляли лишь пепел. Световое излучение было настолько велико, что по всему городу силуэты людей отпечатались жутким трафаретом на стенах, ступеньках, мостах. Этот феномен получил название «Тени Хиросимы» и по сей день музеи фотографии устраивают выставки с подборками призрачных, леденящих душу снимков.
Многочисленные пожары от взрыва объединились в огромный огненный смерч, убивший тех, кто чудом спасся в первые минуты взрыва.
Трагедия унесла жизни около более ста тысяч людей. Но даже выжившие не смогли радоваться спасению — половина из них скончалась от мук острой лучевой болезни.
Три цвета: черный, красный и коричневый
Акико Такакура находилась на расстоянии трех сотен метров от эпицентра. Неизвестно, каким образом она выжила и дожила до глубокой старости. Воспоминания Акико, как и других выживших, стали драгоценностью для исторической памяти.
«Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва», — так описывала японка момент трагедии.
Как облака испортили рандеву второй бомбе и направили ее в Нагасаки
Как уже отмечалось ранее, бомбардировка Нагасаки не входила в планы США. Изначально бомбардировщик во главе с майором Чарльзом Суини и несший бомбу «Толстяк» (Fat Man) направился к точке «рандеву» (встречи) с другими самолетами. Один из них пропал, а Суини получил данные о высокой облачности над целью — городом Кокура. Тем не менее, он трижды пытался прицелиться, бросил попытки и «метнулся» к Нагасаки. Но и там Японию защищали облака. Поэтому пилоты прицелились «наугад» и кинули бомбу на стадион в промышленной части города. Если бы «Толстяк» приземлился слегка южнее, то попал бы в центр жизни Кокуры и жертв было бы намного больше.
Мощность взрыва в Нагасаки была больше, чем в Хиросиме — около 20 килотонн тротила. Но число жертв было меньше — погибло около 80 тысяч человек, болезни довели это число до 140 тысяч.
Маленькая девочка и тысяча бумажных журавликов
После трагедии в Хиросиме и Нагасаки были возведены десятки монументов в память о погибших. Главным историческим памятником считается единственное уцелевшее здание — Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы. Сейчас его называют «Атомным куполом».
Еще один известный мемориал — Детский памятник мира. Он возведен в честь японской девочки Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии из-за последствий взрыва. Однажды Садако услышала легенду: если человек сделает из бумаги тысячу бумажных журавликов, то любое его желание волшебным образом исполнится. Малышка настолько хотела выжить, что начала складывать птичек в больнице. Но она успела сделать лишь 644 журавлика и умерла в возрасте 12 лет. Друзья девочки доделали за нее бумажных птиц, и Садако Сасаки была похоронена вместе с тысячей журавликов.
Никаких извинений спустя 77 лет
Прошло 77 лет с момента первого взрыва в Хиросиме. За это время Соединенные Штаты Америки не взяли на себя ответственность за гибель сотен тысяч людей. По мнению властей, атомные бомбардировки были ответом на агрессию Японии.
Интересно, что главы США один за другим избегали посещения Хиросимы и Нагасаки. Первый «визит» совершил даже не президент, а глава МИДа. В 2016 году Джон Керри посетил Хиросиму в ходе саммита G7. В этот же году вслед за Керри в город прибыл и действующий на тот момент президент Барак Обама. Он призвал мир запретить ядерное оружие, но извинения за атомные бомбардировки так и не принес — лишь возложил цветы у памятника погибшим.
Был ли усвоен урок Хиросимы и Нагасаки?
Спустя все эти годы главы стран и эксперты ведут ожесточенные дискуссии по вопросу ядерного вооружения. И хотя после трагедии в Японии многие согласились с недопустимостью бомбардировок подобного масштаба, некоторые страны снова и снова угрожают ядерными и атомными бомбами. Так, за несколько дней до годовщины взрыва в Херосиме госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях Штаты готовы снова применить оружие невероятного масштаба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Хиросимы в годовщину трагедии процитировал русского писателя Льва Толстого.
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