Минобороны РФ показало видео с захваченными «Джавелинами»

Большинство «заморских» трофеев, изъятых российскими военными, родом из Штатов или Великобритании.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Минобороны России продемонстрировали на видео вооружение, захваченное российскими военнослужащими на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении.

Как отметили в ведомстве, большинство трофеев — иностранного происхождения, в основном из Великобритании, США, Швеции и Польши.

Так, один из российских военнослужащих показал ракетный комплекс «Джавелин» (Javelin) американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих скоростных целей. Кроме того, военные России продемонстрировали брошенные украинскими боевиками станковые пулеметы и стрелковое вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские националисты в последнее время развернули внутри страны настоящий «черный рынок» вооружения. Предложения местных продавцов варьируются от пистолетов до танковых комплексов. Любую покупку обещают доставить в кратчайшие сроки, а платить просят криптовалютой (ее невозможно отследить).

Тема:
Специальная военная операция России
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