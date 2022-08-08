Дезертирство наемников и массовые потери: «Кракен» утратил боеспособность

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 36

Нацформирование «Кракен» утратило свою боеспособность на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Эрштрем; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Наиболее серьезный удар по боевикам нанесли точечные удары ВКС России и ракетных войск по пунктам их временной дислокации.

Скандальное нацформирование «Кракен» утратило свою боеспособность на Харьковском направлении в связи с массовыми потерями и дезертирством наемников.

Наиболее серьезный удар по боевикам нанесли точечные удары ВКС России и ракетных войск по пунктам их временной дислокации.

«Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — подчеркнул в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ежедневно украинские националисты несет серьезные потери в разных частях зоны боевых действий. Так, за последние сутки в районе Харькова высокоточным оружием были ликвидированы до 150 человек личного состава, входящих в батальон 92-й механизированной бригады и 122-го батальон 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 70 националистов из 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ. И еще около 30 военнослужащих ликвидированы в районе Новополтавки под Николаевым.

Тема:
Специальная военная операция России
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