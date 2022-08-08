Дезертирство наемников и массовые потери: «Кракен» утратил боеспособность
Нацформирование «Кракен» утратило свою боеспособность на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Эрштрем; Минобороны РФ
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Наиболее серьезный удар по боевикам нанесли точечные удары ВКС России и ракетных войск по пунктам их временной дислокации.
Скандальное нацформирование «Кракен» утратило свою боеспособность на Харьковском направлении в связи с массовыми потерями и дезертирством наемников.
Наиболее серьезный удар по боевикам нанесли точечные удары ВКС России и ракетных войск по пунктам их временной дислокации.
«Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — подчеркнул в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ежедневно украинские националисты несет серьезные потери в разных частях зоны боевых действий. Так, за последние сутки в районе Харькова высокоточным оружием были ликвидированы до 150 человек личного состава, входящих в батальон 92-й механизированной бригады и 122-го батальон 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 70 националистов из 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ. И еще около 30 военнослужащих ликвидированы в районе Новополтавки под Николаевым.
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