Саудовский дипломат за секунду до смерти: «Жизнь может оборваться в любой момент»

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Никита Кротов
Никита Кротов 1 888

Саудовский дипломат умер во время речи о встрече с Богом

Фото, видео: Twitter / muammar74; Telegram / infantmilitario

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Мохаммад аль-Кахтани выступал на конференции в Египте, как оказалось с пророческими словами.

Смерть саудовского дипломата произошла во время речи о встрече с Богом. Видео опубликовано в сети. В источниках отмечается, что Мохаммад аль-Кахтани выступал на конференции в Египте, а его слова оказались пророческими. Выступление закончилось на словах о том, что «жизнь может оборваться в любой момент».

Сердце дипсотрудника остановилось внезапно, медики поспешили оказать помощь, но было поздно. Причина смерти не установлена, конференция прервана, а обсуждения временно отменены.

К слову, ранее стало известно, что Египет выступил посредником в переговорах между террористами движения «Исламский джихад»*. Он должен добиться освобождения израильской стороной двух пленных командиров. Благодаря Египту между Израилем и бандформированием действует перемирие, начавшееся несколько дней назад.

Что касается ситуации с полетами из аэропорта «Пулково» в египетскую Хургаду, иностранная авиакомпания запустила прямые рейсы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что улететь из Петербурга в египетскую Хургаду стало можно без пересадок.

*Организация запрещена в РФ.

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