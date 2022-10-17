Минобороны РФ назвало причину крушения Су-34 в Ейске
МО РФ: причиной крушения Су-34 в Ейске стало возгорание одного из двигателей
Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru
Самолет упал в черте города при наборе высоты.
Минобороны РФ сообщило о причинах крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. По данным ведомства, истребитель потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — сообщили в Минобороны.
Отмечается, что на месте падения, во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места крушения самолета в Ейске.
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