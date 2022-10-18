Дания пришла к своим выводам по аварии на «Северных потоках»
Расследование Дании по аварии на «Северных потоках» указало на взрывы как основную причину случившегося
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Авария на магистральных нитка газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября.
Дания также проводит собственное расследование аварии на газопроводах «Северный поток». По данным датской полиции, утечка на подводных магистральных нитках произошла из-за «мощных взрывов», сообщает агентство Reuters.
Предварительное расследование будет продолжено полицией и службой безопасности и разведки Дании. О том, как страна будет продолжать международное сотрудничество в рамках следствия со Швецией и Германией пока не уточняется.
Также были опубликованы кадры, на которых виден масштаб повреждений подводных газопроводов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о предварительных выводах по аварии на газопроводах со стороны Германии. Берлин проводит собственное расследование обстоятельств случившегося.
В «Газпроме» заявляли, что еще в 2015 году при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Устройство находилось прямо под газопроводом на глубине 40 метров. При этом в НАТО заявили, что дорогостоящее и очень опасное оружие «потерялось» во время учений.
В ходе экстренного совещания с Совбезом РФ Владимир Путин заявил, что российским властям известен заказчик подрыва «Северных потоков» в Балтийском море.
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