BFM ТV отключил прямой эфир журналистки после слов об обстреле Херсона боевиками ВСУ

Эфирная новость 30

Французская журналистка, по мнению редактора, начала говорить лишнее.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Сеанс резкой потери связи со своей корреспонденткой Анна-Лора Банс устроили ведущие французского канала, когда та начала говорить лишнее. Она включалась из Херсона, где российские военные сейчас помогают жителям перебираться в безопасные места.

«Украинские войска продвигаются в этом направлении и этот город — Херсон — постоянно находится под их ударами… Бьют по разным гражданским зданиям, например, по больницам…», — успела сообщить Банс, после чего в кадре резко появился черный экран.

«Мы потеряли связь! Это была Анна-Лора Бэнс, она вела прямой репортаж из зоны боевых действий», — замявшись, сказал ведущий.

И как раз сейчас из Херсона поступают срочные сообщения об атаке на ту самую гражданскую переправу, по которой мирные жители покидали город. Очевидцы говорят как минимум о десяти раненых.

Судить о масштабах удара по первым кадрам сложно. Судя по всему, там сейчас работает ПВО. Открыть глаза на украинский конфликт своим коллегам попытался и депутат Европарламента Мик Уоллес. Давать слово ему, конечно же, не хотели, но длинную гневную тираду ирландца все-таки пришлось выслушать.

«Все внимание только Украине! А как же США и НАТО, которые терроризируют Афганистан, Ирак и Ливию?! Почему у нас нет проблем с Израилем, который мучает палестинцев? Когда вы уже проснетесь и начнете жить в реальном мире?» — сказал Уоллес.

Тема:
Специальная военная операция России
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