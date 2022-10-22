Бойцы ВДВ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

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Игорь Рязов
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Профессиональные действия российских десантников привели к тому, что один из механизированных батальонов националистов перестал существовать.

Бойцы ВДВ уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

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Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие ВДВ РФ уничтожили батальон ВСУ, который был укомплектован танками из Македонии и Словении. Кадры с сожженной техники опубликовало РИА Новости.

«Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении», — говорится в описании к ролику.

Уточняется, что на видео запечатлены уничтоженные российскими десантниками Т-72, которые киевский режим получил от стран НАТО. Также поразить удалось бронированные многоцелевые транспортеры и разведывательно-дозорные машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ВДВ РФ пошли на штурм на артемовском направлении. Репортаж с передовой опубликовал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Тема:
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