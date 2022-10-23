Мы любим и ждем: в России проводят акции в поддержку героев спецоперации

Уже несколько месяцев военнослужащие ведут неустанную борьбу с украинскими националистами. Как бы сложно ни было в бою, они точно знают: тыл всегда прикрыт.

Мобилизация сил для поддержки российских бойцов на передовой происходит не только на уровне госуправления — тысячи добровольцев и волонтеров — помогают, чем могут: закупают дефицитное оборудование — прицелы, квадрокоптеры, улучшенную экипировку. Кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то присылает домашние соления — чтобы разнообразить бойцам рацион.

Наверное, не осталось уже ни одной школы в России, где бы дети ни писали письмо солдату. Каждое слово, каждая весточка для них на передовой особенно важна. Необычную акцию провели жены военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Самарской области, они сфотографировались в парадных кителях мужей. Когда самарский губернатор показал их фотоальбом президенту, тот сразу попросил оставить его себе на память.

«Такие замечательные женщины. Они решили это сделать сами, вдохновить тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку», — отметил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Молодцы! Можно я возьму это себе?» — спросил президент.

В альбоме 50 фотографий 49 женщин. Нестыковка в цифрах объясняется прост: одну из героинь снимали дважды до и после родов, все это время глава семьи воевал не передовой, дочь, он видел пока только на этих кадрах. Фото с младенцем участницы проекта между собой называют «самарской Мадонной» и видят в нем яркий символ своей роли в спецоперации.

«Донести свои эмоции, свои чувства. Сейчас то время, которое должно объединить нас всех. Фотографии, в том числе для этого: чтобы люди поняли — то, что сейчас происходит, происходит со всеми нами. Каждая из нас, женщин, каждая — где-то жена героя. За спинами наших мужчин есть мы, а мы — это Россия», — поделилась председатель женского совета второй гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Мы рассказывали об этом проекте в нашей программе в сентябре, с тех пор история вышла за границы, собственно, Самарской области. Жены военнослужащих других частей начали тоже делать подобные фото. А еще к каждой посылке на фронт стали обязательно вкладывать письма из дома, в них в общем то простые слова, но какая в них сила!