Нескончаемые попытки ВСУ по ослаблению российских позиций стали превращаться в традицию провалов.

Иностранный легион в составе нацформирования «Кракен»* осуществили попытку прорыва линии обороны союзных сил в районе Сватова. Об это сообщили в пресс-службе МВД Луганской народной республики (ЛНР).

«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону, это иностранный легион, бойцы национального подразделения „Кракен“ предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — заявил в эфире Первого канала полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

В итоге все пошло не по плану и боевики вместе с наемниками понесли большие потери.

Ранее сообщалось, что артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод националистов на Сватовском направлении в Донбассе. Как отмечал один из российских бойцов, первостепенной целью для ВС РФ была живая сила противника, военная техника и укрепрайоны. Также одна из главных задач — нейтрализация поставленного Киеву зарубежного вооружения.

До этого наши военнослужащие нанесли сокрушительный удар по украинским подразделениям, когда те пытались атаковать Кременную. Как рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, оборона Кременной и Сватово построена четко и по уму, союзные силы подают пример истинного героизма. Он отметил, что во время прорыва взято множество пленных, подбито более десяти единиц техники, а личный состав боевиков либо рассеян, либо уничтожен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР.

* — запрещен в РФ.