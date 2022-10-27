Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в ЛНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 356

Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в Сватово

Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Специальная военная операция России

Нескончаемые попытки ВСУ по ослаблению российских позиций стали превращаться в традицию провалов.

Иностранный легион в составе нацформирования «Кракен»* осуществили попытку прорыва линии обороны союзных сил в районе Сватова. Об это сообщили в пресс-службе МВД Луганской народной республики (ЛНР).

«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону, это иностранный легион, бойцы национального подразделения „Кракен“ предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — заявил в эфире Первого канала полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

В итоге все пошло не по плану и боевики вместе с наемниками понесли большие потери.

Ранее сообщалось, что артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод националистов на Сватовском направлении в Донбассе. Как отмечал один из российских бойцов, первостепенной целью для ВС РФ была живая сила противника, военная техника и укрепрайоны. Также одна из главных задач — нейтрализация поставленного Киеву зарубежного вооружения.

До этого наши военнослужащие нанесли сокрушительный удар по украинским подразделениям, когда те пытались атаковать Кременную. Как рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, оборона Кременной и Сватово построена четко и по уму, союзные силы подают пример истинного героизма. Он отметил, что во время прорыва взято множество пленных, подбито более десяти единиц техники, а личный состав боевиков либо рассеян, либо уничтожен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР.

* — запрещен в РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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