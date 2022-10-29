ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 47

С ощутимыми потерями украинские боевики после пяти часов боя отступили на свои позиции под Артемовском.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР. Сообщает военкор «Известий» Денис Кулага.

Атака одного из батальонно-тактической группы (БТГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась около десяти утра на фоне небольшого прояснения погоды на Донбассе в районе населенного пункта Отрадовка. Через почти пять часов боя украинские боевики отступили с ощутимыми потерями обратно на свои позиции под Артемовском.

Тема:
Специальная военная операция России
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