ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
| Новости Украины Эксклюзив 47
С ощутимыми потерями украинские боевики после пяти часов боя отступили на свои позиции под Артемовском.
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР. Сообщает военкор «Известий» Денис Кулага.
Атака одного из батальонно-тактической группы (БТГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась около десяти утра на фоне небольшого прояснения погоды на Донбассе в районе населенного пункта Отрадовка. Через почти пять часов боя украинские боевики отступили с ощутимыми потерями обратно на свои позиции под Артемовском.
- 29 окт
- «Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
- 29 окт
- Приступить к ликвидации: кадры работы российского беспилотника «КУБ»
- 29 окт
- В Севастополе уничтожили надводный беспилотник и БПЛА
- 29 окт
- Нам сверху видно все: вертолеты Ка-52 и Ми-28 ВКС РФ наносят удары по ВСУ
- 29 окт
- В Запорожской области ликвидировали боевиков-выходцев из Чечни
- 29 окт
- Боец ЛНР о прекращении пыток со стороны ВСУ: «Они стремятся в Европу»
- 29 окт
- Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
- 29 окт
- Три человека погибли в результате удара ВСУ по районам ДНР
- 29 окт
- Пора сдаваться: Стремоусов раскрыл истинное положение боевиков ВСУ под Херсоном
- 28 окт
- Дроны-камикадзе точно в цель бьют по боевикам ВСУ
Читайте также
+9° 758 мм рт. ст.
93%
93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
0.17 61.13
-0.44
Нашли ошибку?