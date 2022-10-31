Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Трехсторонняя встреча лидеров стран продолжалась более двух часов.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Об этом по итогам встречи в Сочи сообщил глава российского государства.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительного, проработанного на уровне специалистов, текста», — отметил Путин.

В то же время он назвал встречу полезной и заявил о создании условий для дальнейших шагов в урегулировании ситуации. Путин напомнил, что два года назад удалось договориться по принципиальным вопросам, а нынешняя встреча подтвердила, что стороны могут договариваться о будущем. Президент РФ подчеркнул, что в нормализации ситуации заинтересованы все народы, которые проживают на территории Карабаха.

«Россия со своей стороны будет делать все, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заявил Путин.

Также российский лидер поблагодарил Алиева и Пашиняна за приезд в Сочи для проведения трехсторонней встречи.

Россия на сегодня остается единственным переговорщиком по Карабаху, которому доверяют обе стороны. Ранее европейские чиновники пытались примирить Баку и Ереван в Вене. Но после того как Макрон заявил, что Россия в конфликте играет на азербайджанской стороне, Алиев тут же отказался общаться с французскими властями. В свою очередь Ереван не доверяет Вашингтону, так как Госдеп считает, что Карабах должен оставаться под юрисдикцией Баку вне зависимости от того, что думают местные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в Сочи встретился с Пашиняном и Алиевым. Трехсторонняя встреча продлилась более двух часов.

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