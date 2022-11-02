Сайлент-Петербург: видимость на дорогах резко снижена из-за густого тумана
В Санкт-Петербурге из вида пропал «Лахта-центр» в тумане
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Поэтому водителей просят не лихачить и переходить на зимний режим.
Сегодня Санкт-Петербург не похож сам на себя: из вида пропал «Лахта-центр», словно его и не было. Небоскреб почти полностью скрылся в густом тумане, который окутал улицы города после потепления.
В некоторых районах пелена настолько плотная, что из окон даже не видно домов напротив. Совсем серое все у Невы и Финского залива. Видимость на дорогах тоже резко снизилась.
Усубляет ситуацию и дождь со снегом. Поэтому водителей просят не лихачить и переходить на зимний режим. Такой уже действует на трассе М-11 — между Москвой и Петербургом. Это значит, что там, где раньше можно было ездить 130 км/ч, сейчас надо сбросить скорость до 110-ти. Синоптики говорят, что туман может задержаться в городе на пару дней.
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