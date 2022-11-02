БПЛА «Герань» ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровске

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С помощью беспилотников российским войскам удалось обнаружить несколько диверсионных групп ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

В Полтавской области не утихают сирены воздушной тревоги. По заявлению местных властей, регион атакуют российские беспилотники.
В частности, серия взрывов была слышна в Кременчуге.

БПЛА «Герань» нанесли удар и по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровске. Аппараты также эффективно применяются на передовой.

Как сообщают в Минобороны, с помощью беспилотников российским войскам удалось обнаружить несколько диверсионных групп ВСУ. Они пытались скрытно приблизиться к позициям ВДВ, но были уничтожены огнем артиллерии. Под удар попали личный состав и несколько единиц бронетехники.

Тема:
Специальная военная операция России
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