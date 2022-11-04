Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
У парня деформация позвоночника и грыжа спинного мозга, из-за которых он с рождения не может ходить.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказывали о 17-летнем Леониде. С рождения он не может ходить из-за деформации позвоночника и грыжи спинного мозга. Сейчас Леонид в московском интернате для детей-сирот с инвалидностью. Не так давно он приехал туда из маленького якутского города Нерюнгри.
И в столице врачи нашли способ помочь парню. Но после операции ему требовалась реабилитация стоимостью один миллион сто тысяч рублей.
На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили три миллиона 520 тысяч 447 рублей. Спасибо вам!
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