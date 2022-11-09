Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Галявиеву продлили арест
Трагедия произошла в образовательном учреждении 11 мая 2021 года. В результате погибли семеро детей и еще двое взрослых.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Ильназу Галявиеву продлили арест на полгода. Срок окончания — 18 апреля 2023 года.
Как стало известно 5-tv.ru, до середины ноября решено сделать перерыв в рассмотрении громкого уголовного дела. Отмечается, что это произошло вследствие нарушения права на защиту: Галявиев заявил, что его не устраивает адвокат, который представлял на суде его интересы. Отмечалось, что молодой человек нанял его за два дня до заседания, но сам он утверждает, что не в курсе, кем является указанный юрист.
Трагедия в Казани произошла в мае 2021 года. В результате обстрела со стороны преступника в образовательной организации погибли семь детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали. 20 из них — несовершеннолетние.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.
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