Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Галявиеву продлили арест

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 128

Трагедия произошла в образовательном учреждении 11 мая 2021 года. В результате погибли семеро детей и еще двое взрослых.

Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Галявиеву продлили арест

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нападение на школу в Казани

Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Ильназу Галявиеву продлили арест на полгода. Срок окончания — 18 апреля 2023 года.

Как стало известно 5-tv.ru, до середины ноября решено сделать перерыв в рассмотрении громкого уголовного дела. Отмечается, что это произошло вследствие нарушения права на защиту: Галявиев заявил, что его не устраивает адвокат, который представлял на суде его интересы. Отмечалось, что молодой человек нанял его за два дня до заседания, но сам он утверждает, что не в курсе, кем является указанный юрист.

Трагедия в Казани произошла в мае 2021 года. В результате обстрела со стороны преступника в образовательной организации погибли семь детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали. 20 из них — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России раскрыли самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала.

Тема:
Нападение на школу в Казани
13 янв
Бастрыкин: Галявиев готовился к убийству много месяцев под влиянием субкультур
17 дек
Галявиев дал первый комментарий прессе: «Много что могло меня остановить»
10 дек
СК: Устроивший стрельбу в казанской школе готов предстать перед судом
16 нояб
Обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии Галявиева признали вменяемым
12 окт
Что можно и нельзя делать, если в здание пришел вооруженный человек?
21 июл
Как признание Галявиева невменяемым может повлиять на решение суда по делу о стрельбе
21 июл
В СК опровергли завершение психиатрической экспертизы Галявиева
21 июл
Обвиняемого в стрельбе в казанской школе Галявиева признали невменяемым
9 июл
Охранная компания назвала надежными замки школы в Казани, где произошла стрельба
8 июл
Гендиректор охранной компании арестован по делу о стрельбе в школе в Казани
+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.06
0.08 61.24
0.42
Время сажать семена будущего: китайский совет дня на четверг, 10 ноября

Последние новости

6:00
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Подводные короли драмы: ученые выяснили, как дерутся осьминоги
5:42
В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям «Алеша»
5:35
Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с мужем
5:18
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова
5:00
Секрет без диет: можно ли похудеть без спорта

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика