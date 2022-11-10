Циклон «Филомена» принесет в Петербург дожди и рекордное тепло

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Метеорологи предупреждают о самых высоких температурах за последние 100 лет в этот период.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Неспокойная ночь выдалась у жителей спального района Петербурга — там забили фонтаны и разлились каналы. Дворы и улицы затопило после дождей, которыми щедро поделился циклон «Филомена».

Но есть и плюсы — причем рекордные. Благодаря «Филомене» в регион пришло аномальное тепло. Петербург побил максимум, который держался почти 100 лет. Воздух прогрелся выше плюс десяти.

Намечается еще один температурный рекорд. В ближайшие дни в Москве и Петербурге будет до 11 градусов выше нуля. Но уже в воскресенье резко похолодает и вернутся заморозки.

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