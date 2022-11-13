Современное прочтение патриотизма в музыке кардинально изменилось. Закончится ли это духовным крахом?

Патриотичные песни в российском шоу-бизнесе получают неоднозначную оценку. Часто звездное признание в любви к родине обвиняют в лживости и жажде наживы. Поиск хайпа в любой творческой инициативе становится порочным трендом. И те, кто не поддается критике и гонениям, должны стойко идти дальше — уверен актер Сергей Горобченко. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий артиста.

«Сегодня полутонов точно нет. Это та ущербность, убогость, которую нам привили, которую мы в себе развили за прошлые 100 лет безверия. Мы очень сложный период пережили в России. Может быть, ни одна страна такого не пережила. Нам просто „обрезали“ язык говорить молитву, но мы это выстояли», — сетует звезда «Несокрушимого».

Сергей Горобченко не унывает, он настаивает на том, что даже единицы способны добиться того, чтобы их слушали миллионы. Ярким примером, по мнению актера, является восходящая на эстрадном небосклоне звезда SHAMAN. Его песни, которые подвергаются критике, наполнены любовью к России.

«Даже если пять человек из миллиона будут стоять и молиться, то наплевать на тех, кто плюется в SHAMAN'а. У меня нет ни боли никакой по этому поводу, никакого расстройства. Эти пять человек победят все равно. Здесь или на небе они все равно отстоят Россию. Я в это верю. Шелуха уйдет, перемелется, кто-то вернется сюда обратно, кто-то останется там. Жалеть их не надо, это совершенно точно», — безапелляционно заявил актер.

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Сможет новоявленный воин света победить зло, выстоит ли Россия против всех провокаций и трудностей — Горобченко поделился своей точкой зрения.

«Если кто-то поддается этому хейту, который за деньги вливают в уши для того, чтобы в своей стране, в своей семье привить какую-то гадость, ущербность, мрак. Я говорю, что эти люди могут сделать только себе плохо. Нашей стране сделать плохо невозможно. Она охраняется небесами. А тот, кто это делает, превращается в мусор, шелуху, отбросы», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу две песни SHAMAN'а попали в тренды.