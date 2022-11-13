Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Власти страны запретили освещение произошедшего в СМИ и не пускают на место ЧП журналистов.

Турецкие правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что сейчас полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль, где произошло ЧП, а жителей окрестных домов эвакуируют. На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и медики.



Zuma \ TASS / ТАСС; Twitter / Hasan_Jneed

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил об имеющихся раненых и погибших после взрыва. В свою очередь телеканал A Haber привел данные о минимум десяти пострадавших.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с моментом взрыва в центре Стамбула. На кадрах видно, как толпа прогуливается по пешеходной туристической улице и впереди взмывает в воздух огненный шар и слышен звук взрыва.