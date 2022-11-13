Российские регионы пережили сильнейший удар непогоды
Порывы ветра срывали баннеры, дорожные знаки и металлические конструкции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Сильнейший удар непогоды пережили несколько регионов России. На столичный регион в воскресенье обрушился штормовой ветер — порывы его достигали 20 метров в секунду, а в некоторых районах и ураганных значений. Он срывал баннеры, дорожные знаки и сносил металлические конструкции.
В Череповце сильным порывом оторвало у одного из домов крышу — огромный кусок кровли рухнул на припаркованные автомобили. В Нижегородской области без света остались тысячи жителей в шести районах — ураганный ветер обрывал провода, валил фонарные столбы и выбивал окна в местных заведениях.
Такой же удар стихии пережили и в Ярославской области. Там ветер был такой силы, что срывал крыши, переворачивал машины и сносил деревья — водители едва успевали затормозить
- 13 нояб
- В США прогнозируют зимнее затишье в конфликте на Украине
- 12 нояб
- Москвичей предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни
- 10 нояб
- Убийственный зной: ученые предсказали гибель людей от аномальной жары
- 10 нояб
- Циклон «Филомена» принесет в Петербург дожди и рекордное тепло
- 9 нояб
- Климатическая катастрофа уже близко: есть доказательства
- 3 нояб
- Буксуют все: первый снегопад в Хабаровске привел к дорожному коллапсу
- 3 нояб
- Под снежным куполом: регионы России накрыло метелями
- 3 нояб
- Утки не спешат улетать: стало известно, какой будет предстоящая зима в России
- 2 нояб
- Любовь греет: в Петербурге начали расставлять шезлонги
- 2 нояб
- Прямая трансляция конференции Вильфанда о погоде на вторую половину осени
70%
-1.02 61.54
0.54
Нашли ошибку?