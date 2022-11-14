Более сотни деревьев повалил прошедший в Москве ураган
А уже завтра, по словам синоптиков, в московский регион придет настоящая зима. Похолодает сразу чуть ли не на десять градусов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Travel-Stock-Image; 5-tv.ru
Кадры из Москвы, где шквалистый ветер за сутки успел повалить более 100 деревьев и повредить полсотни машин. Под натиском разгулявшейся стихии кое-где вылетали даже рамы из окон. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду.
В Подмосковье ветер повалил дерево на частный дом, пострадал один человек. «Желтый» уровень погодной опасности продлили до вторника.
В целом непогода затронула 14 регионов России. Без света оставались более 75 тысяч человек. А уже завтра, по словам синоптиков, в московский регион придет настоящая зима. Похолодает сразу чуть ли не на десять градусов. В столице днем обещают до пяти градусов мороза, снега может намести до трех сантиметров.
А сегодня ночью на дорогах ожидается «невероятная гололедица», предупредили в Гидрометцентре. Водителей и пешеходов просят быть как можно осторожнее.
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