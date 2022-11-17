«Только такой»: Роднина поделилась воспоминаниями об умершем фигуристе Горшкове

Знаменитый спортсмен умер на 77-м году жизни.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков был очень доброжелательным и приветливым мужчиной. Так считает известная фигуристка, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она рассказала, что познакомилась с Горшковым в 1965 году.

«У меня сохранилось много приятных воспоминаний о нем. Но самое главное, что я хотела бы сказать, — он был очень добрый, миролюбивый и потрясающий человек! Только такой человек мог держать в рамках все страсти фигурного катания», — объяснила Роднина в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Она отметила, что в последний раз встречалась с Горшковым в октябре. Смерть известного спортсмена стала серьезным ударом для всех. Ирине Константиновне очень больно осознавать, что такого замечательного человека больше нет с нами.

Ранее стало известно, что Горшков скончался. Как отметил источник 5-tv.ru еще вчера звезда фигурного катания почувствовал себя плохо. Ему сразу вызвали скорую, врачи повезли спортсмена в больницу с острым инфарктом миокарда. К сожалению, спасти фигуриста не удалось, он умер в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими уникальными качествами обладал легендарный фигурист и спортивный чиновник Александр Горшков.