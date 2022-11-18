«Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 32

Журналист Соседов не увидел взаимосвязи между смертью Горшкова и провалом Валиевой на Олимпиаде

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Допинговый скандал

Александр Горшков умер на днях от острого инфаркта миокарда на 77-м году жизни. Могли ли привести к смерти легенды спорта скандалы?

Телеведущий и любитель спорта Сергей Соседов не увидел взаимосвязи между смертью президента федерации фигурного катания и допинг-скандалом на Олимпиаде с Камилой Валиевой. Своим мнением на этот счет он поделился в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

«Нет. Нет. Он уже человек нездоровый. Уже возраст все-таки — не будем забывать, что это возраст. <…> Ему бы плохо уже давно стало, сразу после Олимпиады, понимаете. Ну не сейчас, когда уже все остыло, уже про Олимпиаду забыли», — уверен собеседник.

А вот то, как повела себя Камила Валиева, приехав после Олимпиады в Москву, Сергей Соседов, как истинный фанат фигурного катания, забыть не может. По его мнению, Камила, которой сопереживала вся страна во время игр, проявила неуважение к поклонникам.

«Они устроили проход-коридор. Они ей кричали "браво", они дарили цветы. Она ни на кого не посмотрела, она не сказала спасибо. Она прошла с отсутствующим видом, как будто никого нет», — считает собеседник.

По его мнению, вообще вся эта история с Камилой выглядит очень странно: до сих пор никто не дал внятного объяснения по поводу случившегося: ни сама Камила, ни Всемирное антидопинговое агентство, ни Международные олимпийский комитет, ни другие представители, имеющие отношение к большому спорту. От Федерации фигурного катания РФ тоже исчерпывающих аргументов не прозвучало, а история с лекарствами дедушки, которые якобы Камила приняла по ошибке, звучит абсурдно, считает Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков умер от острого инфаркта миокарда накануне, 17 ноября. Ближе к полуночи, у Горшкова резко ухудшилось самочувствие, а уже в больнице он ушел из жизни.

Тема:
Допинговый скандал
22 февр
Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
17 февр
Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
14 февр
Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
14 февр
В ISU с уважением отнеслись к решению CAS по делу Валиевой
12 февр
Спортивный арбитраж рассмотрит дело Камилы Валиевой 13 февраля
9 февр
В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине
20 окт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован за допинг
23 сент
В РУСАДА раскрыли детали системы борьбы с допингом в России
2 сент
Лавров допустил попытки США «выкрасть» российских спортсменов из-за допинга
4 авг
Срыв, слезы, таблетки: что помогло Байлз получить бронзу на ОИ-2020
-6° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

18:47
Рекорд боевого похода: как встречали во Владивостоке крейсер «Варяг»
18:41
«Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова
18:30
Песенка спета: США провалились на саммите «Большой двадцатки»
18:19
«Найдут везде»: Павлюченко о запрете продавать пиво на ЧМ-2022 в Катаре
18:05
«Черная пятница судьбы»: таро-прогноз на неделю с 21 по 27 ноября
17:55
Дочь Пригожина объяснила, почему скрывает лицо сына и когда его покажет

Сейчас читают

Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией
Убийство женщины в Москве у метро Зюзино попало на камеры видеонаблюдения
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика