На юге Сербии введено чрезвычайное положение из-за осадков

Улицы Сербии буквально ушло под воду! На страну обрушились проливные дожди, реки вышли из берегов. Больше всего пострадали пограничные области — там сошло несколько оползней, движение на многих трассах все еще остановлено.

В нескольких городах пострадали дома — затопило первые этажи. Наводнение отрезало страну от соседней Черногории: селевые потоки смыли несколько мостов