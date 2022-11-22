Россиян предупредили о «ледяном» циклоне в центральных регионах

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Планировать маршруты до работы и обратно лучше заранее. Иначе велик риск столкнуться с большими проблемами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Погода

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Ледяной дождь идет уже несколько часов, до этого он накрыл соседние области. Такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности. Деревья и провода могут не выдержать такой глазури. Подобное мы переживали зимой 2010-го, когда встали электрички, не работали аэропорты. Какая обстановка в регионе сейчас? Расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Так в Подмосковье, с риском для жизни, на станции раменское пассажиры пытались спуститься с лестницы, которая превратилась в ледяную горку. То же самое — в подмосковной Коломне. Там страхуют только перила. Это утро в столице многим изменило расписание и планы. Пешеходы с трудом скользили по тротуарам. Сложности возникли и с транспортом.

«Часть автомобилистов сегодня просто не стала выезжать. Те, кто вышел и увидел на своих машинах вот такие ледяные сугробы. Такой, пока будешь чистить с одной стороны, с другой уже насыпется снова», — показала журналист.

Кто-то долго отогревал машину, в надежде, что ледяная корка подтает. Татьяне, к примеру, утром пришлось честно предупредить коллег: она не знает, когда доберется до работы.

«Жду, пока оттает машина, опаздываю. Ждала, пока рассосется пробка. Работаю на Теплом стане. Смотрела, ехать два часа», — жаловалась женщина.

Те, кто все же победил наледь на машинах, дальше боролись с ней на дороге. В соцсетях сегодня даже запустили новый челлендж. Десятки автомобилистов публиковали кадры, как разбивают стекло в машине — ледяное.

«Из-за того, что сегодня сразу мороз, мокрый снег и сильный ветер, верхняя одежда покрывается коркой. Я даже слышу, как хрустит», — показала Солдатова.

И такая погода сегодня не только в Москве. Так пешеходы пытаются идти по льду вместо дороги уже в Калуге. В Брянске встал общественный транспорт, работающий на электричестве. Контактные сети там обледенели, в итоге каждое касание с проводами вызывало такой фейерверк. По словам синоптиков, виновник непогоды — циклон, который пришел со средиземного моря

«Циклон движется со Средиземного моря, прошел через черное море, через Украину, подошел к Брянску, вчера вечером там был гололед, через Тулу, Калугу и пришел в Москву, это траектория движения Атлантических циклонов», — отметил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий

В столичного регионе он, по прогнозам, задержится на сутки. То есть и завтрашнее утро может сильно скорректировать чьи-то планы.

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