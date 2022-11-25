Датский телеканал показал повреждения на «Северном потоке — 2» после диверсии

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 161

Кадры крупным планом иллюстрируют разрушение трубы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; TV 2/Bornholm; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Видеокадры взорванного газопровода «Северный поток-2» впервые после инцидента обнародовал датский телеканал TV 2/Bornholm. Съемка проведена с помощью подводного беспилотника в датской экономической зоне.

Хронометраж видео — почти три минуты, оно крупным планом иллюстрирует разрушение трубы.

По информации телеканала, разрешение на съемку предоставило датское Морское управление и в четверг, 24 ноября, СМИ отправило съемочную группу из города Ренне к месту утечки.

«Когда команда достигла позиции после полутора часов плавания, они запустили подводный беспилотник с дистанционным управлением. Здесь дрону и его оператору потребовалось около пяти часов, чтобы найти место преступления, где им было дано две минуты 55 секунд записи теперь полностью разрушенного трубопровода», — отмечается в материале.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» случились в ночь 26 сентября этого года — на объектах началась утечка газа. «Северный поток-2» был первым из двух трубопроводов, пострадавших от взрывов. Через 17 часов еще два взрыва обрушились на «Северный поток-1», один из которых находился в экономической зоне Дании, а другой — в Швеции. В последней стране, к слову, с места происшествия изъяли «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ. Предварительно Служба безопасности страны оценила это как серьезный акт саботажа, ведется дальнейшее расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле оценили прорыв в расследовании диверсии на «Северных потоках».

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