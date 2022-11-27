Селевые потоки хлынули на автотрассы в Сочи

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Коммунальщики откачивают воду из подвалов и с первых этажей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

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В Лазаревском районе Сочи устраняют последствия сильных ливней. Грозовые дожди подтопили переправу через реку Чухукт и несколько улиц. Коммунальщики откачивают воду из подвалов и с первых этажей.

С гор на автотрассы хлынули селевые потоки. О пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается. При этом жителям и гостям города-курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями.

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