Автомобильный керлинг: дороги Дальнего Востока превратились в каток

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Дороги Дальнего Востока превратились в каток

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Погода

Разгул стихии уже привел к десяткам аварий.

Вначале выпуска о дне жестянщика в нескольких российских регионах. На Дальнем Востоке дороги превратились в каток. Езда по ним сейчас напоминает керлинг.

На острове Русский – на небольшом участке трассы сразу несколько аварий. Иномарка улетела в кювет и загорелась, потушить ее смогли лишь пожарные. Рядом микроавтобус врезался в столб, еще несколько автомобилей столкнулись между собой. К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал.

Вот еще кадры из Владивостока. Не может тронуться с остановки автобус, он стал практически неуправляемым, его постоянно заносит. Все крутые спуски в городе сейчас закрыты. А это - Бурятия. Дороги там просто не видно из-за сильного снегопада. На трассах – десятки ДТП.

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