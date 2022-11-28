Автомобильный керлинг: дороги Дальнего Востока превратились в каток
Дороги Дальнего Востока превратились в каток
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Разгул стихии уже привел к десяткам аварий.
Вначале выпуска о дне жестянщика в нескольких российских регионах. На Дальнем Востоке дороги превратились в каток. Езда по ним сейчас напоминает керлинг.
На острове Русский – на небольшом участке трассы сразу несколько аварий. Иномарка улетела в кювет и загорелась, потушить ее смогли лишь пожарные. Рядом микроавтобус врезался в столб, еще несколько автомобилей столкнулись между собой. К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал.
Вот еще кадры из Владивостока. Не может тронуться с остановки автобус, он стал практически неуправляемым, его постоянно заносит. Все крутые спуски в городе сейчас закрыты. А это - Бурятия. Дороги там просто не видно из-за сильного снегопада. На трассах – десятки ДТП.
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