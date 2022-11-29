Улицы Владивостока из-за непогоды превратились в большой каток

За ночь температура несколько раз перешла через ноль. Снег превратился в воду, вода в лед, который сковал городские улицы.

Жители Владивостока могут прямо на улице наблюдать половину законов физики: за одну только ночь температура несколько раз перешла ноль градусов. В результате снег превратился в воду, вода в лед, а лед покрыл все: от дорог до автомобилей, и теперь самый простой способ передвижения по городу — личные коньки. Евгений Подтергера с улиц, на которых можно смело играть в хоккей.

Вот так только и можно передвигаться по владивостокским тротуарам. Пустые дороги и буквально забитые людьми пешеходные дорожки — утро после непогоды. Если коньков нет, то расстояние даже в 50 метров становится непреодолимым препятствием.

«Люди может быть и рады поехать на работу на личном транспорте, но для начала в машину нужно как-то попасть. Все авто, что были на улице, покрыты приличной ледяной коркой. Двери заблокированы, пластиковый скребок и щетка тут не помогут», — передал корреспондент Евгений Подтергера.

За ночь температура несколько раз перешла через ноль. Снег превратился в воду, вода в лед, который сковал городские улицы. Коммунальные службы упор сделали на основные магистрали — сотни единиц техники бросили на обработку дорог реагентами.

«У нас находилось на все обработки центральных маршрутов и артерий города около 15 минут. Это, получается, за ночь техника обработала около 15 раз центральные маршруты, а также ответвления придорожных территорий», — заявил глава Шкотовского муниципального района Владимир Носов.

Впрочем, не везде реагенты сработали, те отчаянные, кто выехал ночью, непременно буксовали на спусках и подъемах владивостокских сопок.

Посещение школ и детских садов сегодня сделали добровольным, сотрудников работодатели по возможности отправили на удаленку. В городе произошло несколько коммунальных аварий на линиях электропередач. Из-за этого остановились насосные станции. На несколько часов без света тепла и воды остались тысячи абонентов. Сейчас все аварии устранили. Еще одного удара город не ждет — синоптики говорят, циклон сместился севернее.

«Вчера в Приморский край пришло очередное ухудшение погодных условий. Виновником стал циклон Желтого моря, который приблизился к Приморью и продолжил свое смещение по акватории Японского моря», — сообщил пресс-секретарь приморского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виктор Чулков.

Сейчас снежный буран накрыл Хабаровск: с утра город встал в многочасовые пробки. Коммунальщики здесь тоже были готовы встретить циклон, но нейтрализовать последствия не смогли.

«На улице тепло, хорошо, но дороги просто ужасные! Час мы ехали там, где проезжаем за двадцать минут», — рассказала жительница Хабаровска Ирина Бобенка.

Власти просят без причины сегодня не выходить из дома. Весь день на сложных участках будет работать техника, а запаркованные улицы сильно мешают процессу очистки.

«Посмотрите на тот поворот! Там же водители не могут подняться», — пожаловалась жительница Хабаровска Юлия Вертянкина.

Похоже, что осадки разной силы сегодня пройдут в нескольких регионах Дальнего Востока. К непогоде сейчас готовится Сахалин. Здесь коммунальные службы переведены в режиме повышенной готовности.