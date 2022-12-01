«Актер умирает на сцене»: Глюкоза раскрыла, что изменилось в российской эстраде с началом СВО
Глюкоза рассказала об изменениях обстановки в шоу-бизнесе после СВО
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитая вокалистка Глюкоза старается радовать россиян своим творчеством несмотря на мировую повестку.
Певица Глюкоза призналась, что ситуация вокруг Украины не сильно сказывается на российских знаменитостях. Истинный артист влюблен в свою профессию и готов полностью отдаться работе. Несмотря на то, что некоторые коллеги по цеху покинули страну, оставшиеся звезды продолжают заниматься творчеством в привычном режиме.
«Очень многие мои коллеги и друзья находятся здесь. Потому что творческая профессия — это профессия жизни. Знаете, актер обычно умирает на сцене. И все не останавливаются, делают, продолжают, записывают песни и настроение у всех, как я поняла, боевое», — рассказала исполнительница в беседе с Юлией Меньшовой на YouTube-канале.
В том числе Глюкоза сообщила и о новогоднем настрое у российских знаменитостей. Спрос на праздничные выступления вовсе не убавился, а, по словам красавицы, наоборот увеличился. Когда обстановка в мире неопределенная, публике хочется отвлечься от тревоги и повеселиться на концерте.
«Конечно, люди находятся в непростом самочувствии и настроении и вообще жизненном состоянии. Но музыка, вы знаете… Она лечит. Как ни крути. Музыка, театр, кино, книги, литература — это все нам помогает», — призналась вокалистка.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Глюкозы о том, как ее брак оказался на грани.
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