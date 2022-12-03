«Она капризный человек»: опекун «голодной бабушки» из Петербурга рассказал правду о подопечной

Мужчина пояснил, что бабушка была в таком состоянии по своей воле: она не разрешает ему убираться в квартире.

У «голодной бабушки» из Петербурга, которую врачи скорой помощи нашли в ужасном состоянии, было все необходимое. Об этом опекун пенсионерки Игорь Савинов рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru

В частности, мужчина пояснил, что бабушка по имени Наталья Цуккерман была в таком состоянии по своей воле: она не разрешает ему убираться в квартире, ничего не ест и по ночам ходит по квартире.

«Она человек капризный, 87 лет. Она никогда не была замужем, у нее никогда не было ни детей, ни мужчин. И она сама такой человек…капризный», — рассказывает Савинов.

Более того, у него есть аудиозаписи, где он просит и умоляет убраться у нее в квартире, на что она отвечает ему — нет.

Познакомились они с бабушкой совершенно случайно — в подъезде, где находится ее квартира, живет его приятель. Однажды она увидела его и попросила помочь ей купить продукты.

«Ну, я ей купил, зашел в соседний магазин, пакет еды. Даже не то, что она просила, а сверху. И на всякий случай я оставил свой телефон. И вот она стала мне позванивать: и постепенно, может раз в две недели, потом раз в неделю, ну а потом почаще», — добавил опекун.

Также, по его словам, бабушка попросила его заступиться за нее против мошенников, которые постоянно ее мучали. Уже спустя полгода попросила помогать ей по дому, снимать деньги и бывать у нее почаще.

В итоге Игорь Савинов на свои деньги покупал ей еду и менял сантехнику. В конце концов, бабушка согласилась подписать договор пожизненной ренты своей квартиры на Савинова.

«Зачем мне ее обирать, если я, грубо говоря, собственник этой квартиры. У меня с ней договор подписанный — пожизненной ренты. Я за ней ухаживаю по договору. И любая малейшая жалоба с ее стороны — договор разрывается либо полюбовно, либо в судебном порядке», — заключил он.

Напомним, голодная бабушка, которую ранее обнаружили в состоянии крайнего истощения в одной из петербургских квартир, оказалась дочкой известного российского ученого Семена Тобиасовича Цуккермана.

Более того, сама бабушка по имени Наталья Цуккерман также оказалась ученым. Среди ее патентов: модуляр оптического излучения, оптическая логическая ячейка и устройство для выделения оптических сигналов из шума.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в одну из больниц Петербурга доставили 87-летнюю местную жительницу в состоянии крайнего истощения и запущенности. Бабушка была очень худой, грязной, с синяками и пролежнями на теле.