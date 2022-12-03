«Есть угроза взрыва»: в Санкт-Петербурге загорелся магазин автомасел

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 345

В Петербурге горит магазин с маслами на Ириновском авторынке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Площадь возгорания примерно 500 квадратов, но она может увеличиться.

В Санкт-Петербурге загорелся магазин по продаже масел в на Ириновском проспекте, сообщили в МЧС.

Согласно данным источников 5-tv.ru, площадь возгорания составляет 500 «квадратов», но она увеличивается с каждой минутой.

Точный адрес происшествия: Красногвардейский район, Ириновский пр., д. 1, территория автоцентра «Ириновский» пожар по № 1Бис.

Также сообщается, что есть угроза взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве загорелся знаменитый Микояновский мясокомбинат. После первичного осмотра места происшествия МЧС присвоило пожару на Микояновском мясокомбинате в Москве второй уровень сложности. Как стало известно 5-tv.ru, всего на тушение были брошены силы в составе более сотни человек и 30 единиц техники. Угрозы распространения огня на окружающие здания нет.

Пожар начался на крыше. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, пламя успело перекинуться во внутреннее пространство здания. Также известно, что на момент начала инцидента мясокомбинат не был обесточен. Спасателям удалось ликвидировать пожар на Микояновском мясокомбинате в 22:59.

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