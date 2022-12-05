Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте

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Рита Миронова
Рита Миронова 128

Посетительница концерта Лепса с билетом за 7 тысяч рублей пожаловалась, что певец сипел

Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По ее словам, артист не общался с публикой и сипел во время исполнения песен.

Поклонница Григория Лепса Евгения Быкова поделилась с Газетой.ру впечатлениями после концерта звезды. Она пожаловалась, что певец был без голоса и даже не извинился.

«Он был „не в голосе“. На концерте немного хамил женщине, которая хотела с ним сфоткаться, а в конце микрофон об пол разбил. Не общался совсем с публикой. В целом вид у него был растрепанный. Я сначала подумала: сильно постарел. Он сказал, что болен, голоса действительно у него не было. На какой-то песне он просто сипел», — рассказала Евгения.

По ее словам, билеты на концерты они с подругой купили за семь тысяч каждый, а желаемых эмоций так и не получили.

«В конце концерта он (Григорий Лепс — Прим. ред.) пошутил: „Спасибо, что не ушли после первой песни. Я сегодня приболел и прихрипел“. Но никаких извинений не было», — пожаловалась Евгения.

Несмотря на неудачный концерт, мнение поклонницы о Лепсе ничуть не испортилось. Она подчеркнула, что певец тоже живой человек, и у него бывают осечки.

«У него действительно потрясающий голос и харизма. <…> Так вот у меня нисколько не испортилось впечатление о певце. Ведь он живой человек. Я понимаю, что и он может дать осечку», — подчеркнула Евгения.

К слову, осечки у Лепса в последнее время участились — на одном из концертов он разбил микрофон, а у бара в Санкт-Петербурге подрался с местным жителем. По мнению специалистов, Григорию Лепсу необходимо как можно скорее начать лечение, иначе он потеряет свои профессиональные навыки и просто не сможет выступать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Виктория Цыганова призвала Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ.

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