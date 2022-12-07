Минобороны России показало кадры возвращения 60 военных из украинского плена

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Минобороны России показало кадры возвращения 60 военных из украинского плена

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Еще 60 вернувшимся из плена российским военным оказывается медицинская и психологическая помощь.

К слову о мире. Хорошие новости сегодня пришли от Минобороны. Из украинского плена удалось вернуть еще 60 российских военных. Бойцов освободили после переговоров. В первую очередь они спешили обрадовать родных тем, что скоро будут дома. Эти первые звонки были особенно эмоциональными. Их услышал Дмитрий Вахницкий.

Военно-транспортный Ан-128 приземлился на аэродроме Чкаловский и только что подрулил к терминалу. Освобожденных из плена российских военнослужащих ожидают автобусы и экипажи скорой помощи, отсюда они направятся в профильные медицинские учреждения Министерства обороны.

Всего с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 60 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность. Среди них есть и раненые, им сойти по трапу помогают товарищи. Но сегодня таких немного. Остальные не задерживаются на московском морозе и спешат в автобусы.

А это кадры сразу после обмена, военнослужащим выдали новое обмундирование. Но что для них еще важнее — мобильные телефоны. Каждый пытается поскорее дозвониться родным, чтобы сообщить — мы на свободе.

В такие моменты нервы не выдерживают даже у бывалых воинов, слезы проступают сами собой.

То, что плен позади, каждый осознавал по-своему. Кто-то, когда пересек российскую границу. Другие не верили, пока не сели в самолет. А Дмитрию — он просидел в подвале 42 дня, достаточно было солнечного света.

«Я увидел солнце, я мечтал об этом все время, пока сидел в подвале. И сам день освобождения каждый представлял по-разному. Одни ждали, когда назовут фамилию и отправят на обмен», — признался солдат.

«Ждешь, конечно, других увозят, и ты ждешь когда назовут твою фамилию, ну мы все поддерживали друг друга. А кто-то, наоборот, старался не думать о том, как и когда придет свобода», — рассказал другой военнослужащий.

Теперь все мысли военных о том, когда наконец удастся увидеть и обнять родителей, жену или девушку. Дома их очень ждут.

«Я и родителям, и брату, и девушке — всем сразу позвонил, всем рассказал», — поделился эмоциями третий боец.

После реабилитации и всех формальных процедур российские военные отправятся домой — здесь и донецкие, и воронежские — ребята со всей России. Каждый знал и верил, что обязательно вернется.

Тема:
Специальная военная операция России
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