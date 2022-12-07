Певец Айвазов о пережитом инфаркте: «То же самое произошло с Юрой Шатуновым»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19

Артист не повторил ошибки, из-за которой этим летом ушел из жизни экс-солист группы «Ласковый май».

Певец Айвазов о пережитом инфаркте: «То же самое произошло с Юрой Шатуновым»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

Певец Александр Айвазов, исполнитель легендарного (как он сам его называет) хита «Лилии», мог сгореть на сцене и умереть от инфаркта, как скоропостижно скончавшийся этим летом Юра Шатунов. Артист упорно боролся за победу в шоу «Суперстар», помимо репетиций и съемок посещал спортзал. В таком плотном графике музыкант жил пока его не подкосил коронавирус. Последствия оказались очень серьезными.

Недавно Айвазов перенес инфаркт. Не стал ждать чуда и надеяться, что слабое сердце восстановится само и обратился к врачам. Ему провели срочную операцию. Если бы проигнорировал симптомы и продолжит активно работать и выступать… Об этом певцу думать не хочется. Хочется жить без боли в сердце, заниматься творчеством и радовать поклонников.

«Все могло бы закончиться плачевно, ведь примерно то же самое совсем недавно произошло с Юрой Шатуновым. Он перенес приступ на ногах… Честно говоря, вот этот возраст переходный весьма неприятен тем, что много народа мрет или начинает страдать от сердечных болезней», — сказал Айвазов в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Как отметил исполнитель, на состоянии здоровья сказывается не только возраст и работа на износ. Моменты беспечной и бурной молодости тоже дают о себе знать. По словам артиста, он никак не мог бросить старую вредную привычку — курение. Только после инфаркта он наконец осознал, насколько важно беречь себя и отказался от пагубного пристрастия.

Дела сердечные, стоит отметить, не заставили Айвазова бросить телепроект. Он продолжил соревнование, но продержался только до третьего выпуска. Решение судей огорчило певца, он счел свое выбывание несправедливым и незаслуженным. Мнение членов жюри о его якобы устаревших песнях и вовсе показалось Айвазову возмутительным — слова Сергея Соседова о «Лилиях» он назвал дилетантскими, а самого критика пустым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте между Катей Лель и Лерой Кудрявцевой, разбушевавшемся на музыкальном шоу.

Тема:
Умер Юра Шатунов
29 нояб
Врач запретил вдове Юрия Шатунова слушать голос любимого мужа
29 нояб
«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник
22 нояб
Конец игры: смог ли Разин выиграть суд у покойного Шатунова
7 нояб
Дышится непросто: тяжелобольной Сергей Кузнецов накануне смерти устроил концерт
2 нояб
Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Ему очень сложно было»
21 окт
«Дьявол»: названа неожиданная причина гибели солистов «Ласкового мая»
13 окт
«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики
10 окт
Разин назвал цену, за которую Шатунов «продал» ему свои песни
9 окт
Разин о правах Шатунова на хиты «Ласкового мая»: «Юрий не выиграл никакой суд»
8 окт
«Убили концертами»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
62.91
0.73 66.11
0.59
Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 7 декабря

Последние новости

4:49
Обрушившийся на Петербург циклон парализовал город
4:26
Певец Айвазов о пережитом инфаркте: «То же самое произошло с Юрой Шатуновым»
4:03
Визит в московский барбершоп грозит молодому человеку тюремным сроком
3:40
Восемь жертв, из них четверо детей: Россия скорбит по погибшим в Нижневартовске
3:17
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
3:15
Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 7 декабря

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео