Певец Айвазов о пережитом инфаркте: «То же самое произошло с Юрой Шатуновым»

Певец Александр Айвазов, исполнитель легендарного (как он сам его называет) хита «Лилии», мог сгореть на сцене и умереть от инфаркта, как скоропостижно скончавшийся этим летом Юра Шатунов. Артист упорно боролся за победу в шоу «Суперстар», помимо репетиций и съемок посещал спортзал. В таком плотном графике музыкант жил пока его не подкосил коронавирус. Последствия оказались очень серьезными.

Недавно Айвазов перенес инфаркт. Не стал ждать чуда и надеяться, что слабое сердце восстановится само и обратился к врачам. Ему провели срочную операцию. Если бы проигнорировал симптомы и продолжит активно работать и выступать… Об этом певцу думать не хочется. Хочется жить без боли в сердце, заниматься творчеством и радовать поклонников.

«Все могло бы закончиться плачевно, ведь примерно то же самое совсем недавно произошло с Юрой Шатуновым. Он перенес приступ на ногах… Честно говоря, вот этот возраст переходный весьма неприятен тем, что много народа мрет или начинает страдать от сердечных болезней», — сказал Айвазов в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Как отметил исполнитель, на состоянии здоровья сказывается не только возраст и работа на износ. Моменты беспечной и бурной молодости тоже дают о себе знать. По словам артиста, он никак не мог бросить старую вредную привычку — курение. Только после инфаркта он наконец осознал, насколько важно беречь себя и отказался от пагубного пристрастия.

Дела сердечные, стоит отметить, не заставили Айвазова бросить телепроект. Он продолжил соревнование, но продержался только до третьего выпуска. Решение судей огорчило певца, он счел свое выбывание несправедливым и незаслуженным. Мнение членов жюри о его якобы устаревших песнях и вовсе показалось Айвазову возмутительным — слова Сергея Соседова о «Лилиях» он назвал дилетантскими, а самого критика пустым.

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