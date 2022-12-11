Москву в начале недели накроет рекордное количество осадков
Вильфанд: 12 декабря может побить рекорд по осадкам за 62 года в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
В столичном регионе 12 декабря ожидается самый сильный ледяной дождь за последние 62 года.
В Москве 12 декабря может быть установлен новый рекорд по количеству выпавших осадков за последние 62 года. На данный момент самый высокий показатель был зафиксирован в 1960 году. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС.
«В понедельник с большой вероятностью рекорд по количеству осадков будет побит. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 мм осадков, но они выпадали в основном в виде снега, а завтра очень большая фаза дождя будет. Понятно, что плотность снега меньше», — сообщил он.
Глава Гидрометцентра отметил, что стихия может повести себя по-разному в разных районах Москвы. В столичных округах размер количества осадков будет варьироваться от 11 до 15 миллиметров.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о штормовом предупреждении. 11 декабря в городе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Также Росгидромет сообщил о гололеде и порывах ветра до 15 метров в секунду.
Ранее врач поделился с 5-tv.ru секретами, как не замерзнуть зимой в ожидании транспорта.
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