«По первому „свистку“ летим»: как ВС РФ спасают сбитых пилотов в спецоперации

Малоизвестное, но невероятно важное подразделение на передовой. В чем заключается его работа?

Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации каждый день дежурит в зоне проведения специальной военной операции России. По словам начальника поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС РФ, только за одни сутки может случиться до пяти боевых вылетов.

Он отметил, что работа такой службы состоит в спасении сбитых летчиков. Вертолет с бригадой спасателей всегда находится в боевом порядке с ударными вертолетами или ведет дежурство в квадрате работы ударной авиации.

«Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых летчиков. Это основная наша задача. Летят (ударный самолет или вертолет — ред.) на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому „свистку“ летим, забираем летчиков и на базу», — рассказал собеседник РИА Новости.

В том числе он отметил, что поисково-спасательные группы иногда привлекаются для эвакуации раненых военных с передовой. При этом участники подобных формирований работают в очень тяжелом положении, ведь некоторых бойцов нужно забирать с поля боя.

«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где „жарко“. Где каждый день тебя могут сбить», — объяснил спасатель.

К слову, поисково-спасательная служба — это система органов управления и специальных формирований, которая создана в качестве поисково-спасательного обеспечения. В авиации служба с такими задачами официально создалась в 1966 году в ВВС.

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