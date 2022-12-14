«Хочу переехать с мужем» — Заворотнюк в спешке улетела из России

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22

Дочь Заворотнюк в спешке покинула Россию с супругом

«Хочу переехать с мужем» — Заворотнюк в спешке улетела из России

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Дочь известной актрисы выбрала город, в котором хотела бы жить с любимым мужчиной.

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, мечтает переехать с мужем в Дубай. Вместе с возлюбленным блогер и модель отправилась в большое путешествие, которое хочет завершить уже в новом доме. Как пишет 7Дней.ru, девушка училась в США, несколько лет прожила в Нью-Йорке. Когда маме диагностировали рак головного мозга, она вернулась в Россию. Произошло это в 2019 году.

Анна часто путешествует. Недавно она рассказала о тайной свадьбе с любимым мужчиной. Предположительно, с избранником она начала встречаться еще в США, и он поехал за ней в Россию, когда в семье случилась трагедия. Теперь молодожены ищут свой уголок на карте мира.

«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. А погода везде абсолютно разная. В общем, миссия невыполнима… Я хочу, чтобы мы переехали с мужем в Дубай, и у нас там все сложилось», — поделилась Заворотнюк.

Блогер не спешит делиться подробностями жизни тяжелобольной родительницы. В течение нескольких лет семья актрисы держит в тайне этапы лечения и молчит о прогнозах врачей. Отчасти поэтому за соцсетями наследницы звезды так тщательно следят фанаты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Заворотнюк впервые ответила на вопрос о состоянии мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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