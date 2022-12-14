Оставили в спешке: что бойцы спецназа нашли на брошенных складах ВСУ в зоне СВО

Почти все новое, нетронутое. Отступая, националисты бросили тайник.

Даже спустя несколько месяцев после отступления ВСУ, на занятых теперь уже российскими военными территориях продолжают находить оружие: причем, как советского производства, так и западного. Часть найденного отправляют в войска. Устаревшее или ненужное отправляется совсем в другом направлении. Даниил Левин узнал, в каком.

Ящиками забит весь кузов грузовика. Это вооружение, брошенное ВСУшниками, при спешном отступлении.

«В данном ящике вы видите активную броню, скорее всего, для танков», — сообщил военнослужащий.

Почти все новое, нетронутое. Отступая, националисты бросили целый склад, который затем обнаружили бойцы спецназа. На освобожденных территориях даже спустя несколько месяцев находят схроны.

«Здесь несколько помещений, причем в разных помещениях находились разные виды боеприпасов», — пояснил военнослужащий.

Внутри мины для орудий, противотанковые, противопехотные; снаряды, пули разных калибров. Многое иностранного производства. Росгвардейцы уже отлично изучили зарубежные образцы.

«Немецкого производства мина. Данные ножки раздвигаются, мина направляется в сторону наступления противника, у нее существует три датчика. Кумулятивная струя прожигает броню, происходит возгорание», — объяснил боец ВС РФ.

Некоторое вооружение будет использовано по назначению, как трофейное. В первую очередь патроны и снаряды советского образца. Испорченные или ненужные боеприпасы отвозят на полигон, чтобы уничтожить.

Сюда привозят трофейное вооружение с передовой, из прифронтовых районов. Из ангаров, подвалов и заброшенных домов, где ВСУ при отступлении делали закладки для будущих диверсантов. Инженеры Росгвардии аккуратно укладывают боеприпасы общей массой триста пятьдесят килограммов.

«Когда закладывается тротил, чтобы работали все грани, чтобы не было вылета осколков больших. Мы будем делать, чтобы срабатывали боковые, и нижние били вниз. Все осколки уходят вниз!» — рассказал старший инженер-сапер подразделения ОМОН.

От теории саперы быстро переходят к практике. Мы вместе с ними укрываемся в блиндаже неподалеку.

Все занимают позиции. И вот взрыв! Удивительное дело — находиться в землянке в 150 метрах даже безопаснее из-за разлета осколков. Но в первое время, конечно, еще выходить нельзя, потому что летят вот они», — передал из блиндажа военкор Даниил Левин.

Масштаб работы саперов можно оценить по этой воронке. Здесь одно подразделение инженеров за несколько месяцев уничтожило более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.