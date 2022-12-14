Склад боеприпасов НАТО был найден в одном из освобожденных населенных пунктов.

На освобожденных российскими военными территориях все еще продолжают находить оружие. ВСУ при отступлении бросают все практически новое: противотанковые и противопехотные мины, патроны и снаряды разных калибров.

На месте событий побывал военкор «Известий» Даниил Левин. В эксклюзивных кадрах 5-tv.ru показывает, как Росгвардия уничтожила целый склад боеприпасов НАТО, который был найден в одном из освобожденных населенных пунктов.

Напомним, на днях украинские боевики на купянском направлении попали под удар российских разведчиков, выдав свое местоположение светом фонариков.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что украинские войска несут большие потери на купянском и краснолиманском направлениях, где только за сутки было уничтожено около 70 боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бойцы спецназа нашли на брошенных складах ВСУ в зоне СВО.