На некоторых участках противник «наглеет» и теряет осторожность, что только на руку бойцам ВС РФ.

Украинские боевики на купянском направлении попали под удар российских разведчиков, выдав свое местоположение светом фонариков. Об этом рассказал командир группы спецназа Западного военного округа в беседе с РИА Новости.

По его словам, некоторые из украинских боевиков имеют неосторожность пользоваться в темное время суток ручными фонарями. В одну из ночей с российского наблюдательного пункта засекли их свет в ближайшей лесопосадке. Теперь, по словам военного, российские бойцы «готовят сюрприз» противнику.

«Стоим на позициях, на так называемом НП (наблюдательном пункте), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари», — рассказал командир группы спецназа.

Он добавил, что российские разведчики выполняют свои задачи круглосуточно и при любой погоде. После обнаружения противника они передают его координаты артиллеристам и атакуют боевиков собственными силами.

К слову, накануне сообщалось, что на купянском направлении российская артиллерия нанесла массированный удар по местам скопления и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. В результате удара были уничтожены более 40 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

За день до этого в Минобороны РФ рассказали, что украинские войска несут большие потери на купянском и краснолиманском направлениях, где только за сутки было уничтожено около 70 боевиков.

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