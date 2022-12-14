Сугробы по колено: Москву завалило снегом

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Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия мощнейшего снегопада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Погода

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. На дорогах — десятки ДТП, на проезжей части образовался гололед.

Вот так сейчас выглядит карта Москвы, в пределах третьего транспортного просто нет зеленого места. Город встал в десятибалльных пробках. Движение затруднено по направлению в центр. Водителей просят отказаться от личного транспорта.

Дело в том, что на столицу обрушился мощный снегопад, который рискует сделать этот день самым снежным в году. Дептранс уже рассказал о первых застрявших грузовиках на МКАД — машины просто не могут заехать на подъем. Также ведомство предупредило, что кольцевая дорога будет перекрываться для прохода коммунальной техники.

С какими еще трудностями столкнулись в городе и в целом по стране из-за погоды, знает Александр Морозов.

Не успели коммунальные службы, и горожане отойти от ледяных дождей, им на смену пришел снегопад. Еще вчера линейкой измеряли глубину луж, сегодня, приходится мерить высоту сугробов. Вот получается почти 15 сантиметров и это не предел, снег продолжает идти.

Утро в городе началось с многочисленных аварий. Некоторые водители оказались готовы к тому, что снег будет идти всю ночь. По словам автомобилистов, резиновые сапоги им пришлось сменить на лопаты и щетки, чтобы добраться до своих машин. Но самой сложной задачей этим утром стала дорога на работу. По Москве на автомобилях сейчас можно передвигаться со скоростью 30–40 километров в час.

«Ужасно было, полтора, какие полтора, — два часа ехала! Ужас, не поехать, все едут медленно, но это хорошо, что медленно: тише едешь — дальше будешь», — говорит местная жительница.

Откапываться от снега сейчас приходится и водителям Петербурга. Впрочем, некоторые из них проявили смекалку и заранее свои машины накрыли полиэтиленовой пленкой. Одно движение — и крыша полностью очищена от снега. Нелегко этим утром было и пешеходам — многие с трудом добирались до остановок общественного транспорта.

Резкую смену температур сейчас испытывают на себе и жители Сибири, и дальневосточных регионов. Так, в Братске испытание холодом не прошли трубы теплосети. Из-за аварии закрыты четыре школы, девять детских садов, без горячей воды и отопления остались более 15 тысяч человек.

«Сейчас идет откачка воды и дренаж, для того, чтобы ремонтные бригады могли добраться до трубопровода», — говорит мэр города Братска Сергей Серебренников.

На дистанционное обучение вынуждены были перейти и якутские школы. В регионе установились морозы под 60 градусов. Температура в два раза ниже нормы.

Из-за метели и гололеда на многих федеральных трассах Камчатки, Приморья и Сахалина сейчас ограничено движение. На многих дорогах дежурят эвакуаторы и тягачи. Водителям советуют избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Из-за сильных осадков видимость на дорогах почти нулевая. Объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, декабрьские аномалии могут продлиться еще неделю. К норме температура вернется ближе к новому году.

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