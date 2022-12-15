Bloomberg: Канада вернула санкции в отношении турбин для «Северных потоков»

Власти Канады решили восстановить санкции в отношении российской газовой отрасли, которые позволяли ремонтировать турбины для «Северных потоков». Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного канадского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, обстоятельства, которые администрация Трюдо отменила ограничения, изменились. В Оттаве считают, что Россия и не собиралась восстанавливать работу своих трубопроводов.

Сообщается, что вернуть санкции Канада решила «после тесного взаимодействия с Киевом и Брюсселем».