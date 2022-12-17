«Мы никакие не братья»: Елене Ксенофонтовой не стыдно быть русской на фоне СВО

Актриса жестко проехалась по тем, кем ранее была восхищена. Ряд знаменитостей продвигают антироссийские настроения.

Актриса Елена Ксенофонтова ответила на вопрос издания KP.RU о своем отношении к спецоперации на Украине. Заслуженная артистка России задается важным для нее вопросом национальности.

«Я могу как угодно относиться к СВО, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта? Почему вчера, люди, которые восхищались спортсменами, достижениями России, сегодня так себя ведут?» — заявила Ксенофонтова.

Актриса делает выводы на фоне происходящего. Более того, она считает, что вся сложившая ситуация только обнажила то, что скрывалось.

«Получается, мы никакие не братья. Тогда почему вы, не брат, меня упрекаете и кричите? Давайте определимся», — сказала артистка.

Елена Ксенофонтова родилась в Казахстане, в маленьком шахтерском городке. Она вспоминает о большом разнообразии национальностей, которые проживают там по сей день: немцы, казахи, греки, украинцы, поляки, финны, русские… Актриса говорит, что тогда, в начале 70-х даже и не знала такого понятия, как антисемизм и ксенофобия.

«А теперь на Украине выросли несколько поколений, который воспитали в ненависти к России, а не просто в отрицании родства. Там много адекватных людей, но все мы привыкаем жить в определенной среде», — заключила Ксенофонтова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях судебных разбирательств актрисы Елены Ксенофонтовой со своим бывшим супругом.