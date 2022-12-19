Спасли не всех: хроника одного из самых мощных обстрелов Донецка с 2014 года

Донецк приходит в себя после одного из самых мощных обстрелов за все время. ВСУ выпустили по жилым районам порядка полусотни снарядов — один из них угодил в больницу, где в тот момент находились тяжелобольные пациенты. Спасти удалось не всех. Под обстрел попал и корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Донецкая больница имени Калинина, второй этаж шестого корпуса. Еще полчаса назад здесь была чистая палата с тапочками и отглаженными простынями. В момент, когда прилетела ракета, в этой палате находились трое. Один из них тяжело ранен, он сейчас находится в реанимации. К сожалению, этого пациента так и не спасли. Он умер, не приходят в сознание.

Двое других отделались легкими ранениями и контузиями. По Донецку весь вечер и всю ночь бьют «Градами». Больничные палаты становятся объектом атаки не впервые. Но впервые такие разрушения.

«Вот корпус, у меня осколок в руках, вот в этот корпус попало и в соседний. Две ракеты, которые шли друг за дружкой», — рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

А эта запись сделана накануне вечером. Журналисты бегут по коридору административного здания к месту ракетной атаки. За окнами — вихрь раскаленных осколков.

«Только что перед нами упало — вдали по улице. Мы немного выждали после этого момента и сейчас пойдем посмотрим, что там происходит», — показал обстановку корреспондент «Известий».

Разгорелся пожар на парковке одного из ресторанов. Под удар попал спортивный комплекс «Донбасс Арена». Случайные прохожие рассказвают, как ракеты пронеслись прямо над головой.

«Они надо мной просвистели, минут 10-15 я шел. Пролетело два надо мной», — рассказал житель Донецка.

Район как будто вымер в одну секунду после громких звуков. Но необычная встреча в тумане все же происходит. Человек, издали похожий на космонавта на неизведанной планете, — французский писатель и бывший военный Адриан Боке. Он документирует в Донецке обстрелы гражданского населения.

«Покажи мне места, куда прилетели снаряды?» — попросил корреспондент «Известий».

«Легко. Вот. Раз, два три четыре, и три туда. Минимально — девять снарядов», — выполнил просьбу писатель и волонтер Адриан Боке.

Все вместе мы пытаемся понять — прилетит или не прилетит еще раз. Попутно осматриваем масштаб разрушений. По городу опять применили ракетную систему «Град», причем не исключено, что производства еще времен Варшавского договора. Все старое оружие из Европы привезли под Донецк, чтобы превратить жизнь его жителей в настоящий ад.