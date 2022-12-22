Циклон «Франциска» превратил улицы Петербурга в каток

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В травмпунктах — сотни пострадавших, многим необходима срочная операция.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Погода

Ледяной коркой покрылся и весь Петербург — циклон «Франциска» обрушил на Северную столицу тонны воды, которая моментально замерзла. Травмпункты захлебнулись от потока пострадавших — и порой травмы настолько серьезные, что людей сразу же отправляют на операционный стол. Владислав Кириенко следит за обстановкой.

Циклон «Франциска» заливает Петербург и покрывает улицы слоем глазури. На улице хоть и потеплело до плюс трех, ходить легче не стало. Петербуржцы передвигаются медленно и осторожно, но удержать равновесие в таких условиях очень сложно.

Травмпункты переполнены. К ночи в НИИ Скорой помощи оказалась уже сотня человек. Чтобы дождаться обследования — приходится сидеть в очереди.

«Оба наших травматологических отделения заполнены. В каждом по 40-45 человек. Это уже люди, которых из приемника приняли, положили в стационар, и они нуждаются в операции», — рассказала Ирина Спартакова, пресс-секретарь НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Не пощадила погода и старейшего работника большого драматического театра — Адиля Велимеева. Бессменный машинист легендарной сцены — поскользнулся на льду и получил тяжелейшие травмы. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел неподалеку от «Пяти углов», в переулке Джамбула 16. У Адиля Велимеева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом лобной и теменной костей. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию.

«Была операция. Больше пока ничего не сказали. Кровоизлияние в мозг было», — рассказал Тахир Велимеев, сын пострадавшего.

Близкий друг Адиля Велимеева, народный артист Иван Краско сильно переживает за товарища. И сам теперь боится выходить за порог.

«Если выхожу, ну пенсию получить. Дело важное. Держусь за рукав сына. Иначе никак», — рассказал Иван Краско, народный артист РФ.

Коммунальные службы Петербурга находятся в режиме повышенной готовности. Ночью продолжают борьбу с гололедом и пока не сказать, что выигрывают. Техника не выдерживает.

В помощь коммунальным службам — инициативные жители. Вот подростки пошли на борьбу со стихией с подручными средствами.

«Мы шли и увидели, как по этой дороге падает много людей. Мы нашли палки и решили почистить лед, чтобы люди не падали», — рассказал петербуржец Иван Свиридов.

Советами петербуржцам помогают профессиональные спортсмены. Если поскользнулся и полетел, главное, говорят, — грамотно амортизировать удар. Приземляться рекомендуют на руку, плечо, да хоть на спину.

«Здесь нужно постараться, опять же, не напрягаться, а полностью расслабить тело, сесть на ягодицы и рукой остановить амплитуду падения», — рассказала Елена Романовская, фитнес-тренер.

А у хоккейного тренера — свои секреты выживания в экстремальную погоду. Помогают навыки катания. Но в своем обледеневшем дворе он и сам едва справляется с гравитацией.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в городе на Неве продолжатся перепады температуры. Из минуса в плюс и обратно. Так что петербуржцам и дальше придется внимательно смотреть под ноги, передвигаясь типичной в такую погоду «пингвиньей» походкой.

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Погода
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