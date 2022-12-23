В Петербурге больше ста человек пострадали за сутки от гололеда
В Москве до сих пор ликвидируют последствия непогоды.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Вообще, гололедица в Северной столице страшная. Сообщается, что за сутки с переломами разной степени тяжести в травмпункты обратились более ста горожан.
Даже главный синоптик Петербурга Александр Колесов — как шутят в соцсетях — стал жертвой собственного прогноза — ему пришлось идти на работу по проезжей части — там не так скользко. Впрочем, уже завтра, по его словам, всем будет полегче.
А в Подмосковье такие погодные сюрпризы только в радость. Жители Дубны катаются на коньках прямо по улицам — и каток не нужен. В самой Москве все еще пытаются справиться с последствиями мощного снегопада. На Садовом кольце до сих пор крайние полосы завалены метровыми сугробами.
На окраинах водителям автобусов приходится самим чистить шоссе, чтобы выбраться с остановок. Уже который день город стоит в девятибалльных пробках.
И пока коротаешь в них время, можно снять интересное видео, как в знаменитом кино.
- 22 дек
- Циклон «Франциска» превратил улицы Петербурга в каток
- 22 дек
- Смертельный снегопад: подростка в Подмосковье убило снегом с крыши
- 22 дек
- «Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов
- 22 дек
- «Франциска» сковала Петербург льдом и переполнила травмпункты людьми с переломами
- 21 дек
- Болезни сердца и суставов: для кого опасны резкие изменения погоды?
- 21 дек
- «Ноги шире, шаги — короче»: как правильно передвигаться в ледяной дождь
- 21 дек
- Крылатые качели: как резкие изменения погоды влияют на здоровье
- 21 дек
- Уроки в школах отменили во Владивостоке из-за сильных снегопада и метели
- 21 дек
- «Франциска» придет в Петербург
- 20 дек
- В Москву идет потепление
Читайте также
93%
1.60 76.64
1.55
Нашли ошибку?