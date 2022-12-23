В Петербурге больше ста человек пострадали за сутки от гололеда

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В Москве до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Вообще, гололедица в Северной столице страшная. Сообщается, что за сутки с переломами разной степени тяжести в травмпункты обратились более ста горожан.

Даже главный синоптик Петербурга Александр Колесов — как шутят в соцсетях — стал жертвой собственного прогноза — ему пришлось идти на работу по проезжей части — там не так скользко. Впрочем, уже завтра, по его словам, всем будет полегче.

А в Подмосковье такие погодные сюрпризы только в радость. Жители Дубны катаются на коньках прямо по улицам — и каток не нужен. В самой Москве все еще пытаются справиться с последствиями мощного снегопада. На Садовом кольце до сих пор крайние полосы завалены метровыми сугробами.

На окраинах водителям автобусов приходится самим чистить шоссе, чтобы выбраться с остановок. Уже который день город стоит в девятибалльных пробках.

И пока коротаешь в них время, можно снять интересное видео, как в знаменитом кино.

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