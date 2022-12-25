Беспилотник обратил в бегство украинских боевиков под Авдеевкой

Дрон забросал позиции противника гранатами и заставил улепетывать целый отряд.

Беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) заставил бросить позиции и бежать отряд украинских войск под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах видно, как оператор снаряженного осколочными гранатами дрона сбрасывает боеприпасы на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отряд обращается в бегство, но беспилотник его преследует. Видно, как граната падает прямо под ноги одному из боевиков.

По данным агентства, коптер атаковал подразделение ВСУ у села Водяное в окрестностях Авдеевки.

До этого сообщалось, что в арсенале российских разведчиков имеются беспилотники, оснащенные камерами с 28-кратным зумом. По словам бойцов, беспилотники — главное оружие современной разведки. Они в режиме реального времени в мельчайших деталях фиксируют, что происходит на позициях противника.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подвиге российского бойца, который отбился от атаки украинского беспилотника, сбросившего на него несколько гранат.