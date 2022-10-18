Разведчики Росгвардии используют новейшие дроны для обнаружения позиций ВСУ

А нашим военным беспилотники помогают обнаружить скрытые позиции ВСУ. Разведчики сообщают точные координаты противника. И сразу после обнаружения целей наши артиллеристы наносят сокрушительные удары. Даниил Левин расскажет о том, что сейчас происходит на артемовском направлении.

На этих дорогах давно нет гражданских машин. До переднего края обороны — несколько километров. Вот, на обочине ракетная система «Град».

Движение рукой, — а это значит, что скоро будет выпущен очередной заряд. Отсюда до украинского Бахмута — рукой подать. В ближайшем небольшом поселке — позиции росгвардейцев. Они готовят к запуску мощный беспилотник, стоимостью семь миллионов рублей.

Артиллерийская дуэль в этих местах не прекращается. Поэтому под разрывы дрон взмывает вверх. И нам тоже нужно поскорее уходить в укрытие.

Интерфейс на пульте управления — будто из компьютерной игры. Качество изображения поражает. Камера может увеличивать объекты в двести раз. Маленький экран в правом нижнем углу показывает, как далеко от места находится коптер.

«О, видите, вон они! -Да-да, вон пошли куда-то. -Пожалуйста, это уже противник. Они и не подозревают, что мы сейчас за ними наблюдаем!» — сказал оператор БПЛА подразделения спецназначения Росгвардии.

Координаты с беспилотника сразу сообщают артиллеристам. Разведчики Росгвардии продолжают наблюдение. На дороге замечают автомобиль, в лесу — блиндажи. В самом городе националисты уже, по излюбленной традиции, оборудуют свои позиции в жилых домах, школах, административных зданиях.

Все происходит синхронно — в режиме реального времени моментальная корректировка. Хотя уже был доклад по рации, что точное попадание состоялось. Но, вот — небольшие изменения. Выстрел. И очередной залп!

Окраина Бахмута уже под контролем российских военнослужащих. Они успешно закрепились в некоторых кварталах. Дальше — два крупных бетонных укрепрайона. Их обстреливают — авиация с воздуха, пушки с земли. Массированный огонь! У минометчиков более тонкая работа.

«Противник не только в укрепе сидит, но и движется по каким-то лесополосам, подвозит боеприпасы. И вот, в основном, по этим целям мы и работаем!» — рассказал зам. командира минометной батареи Росгвардии.

Еще один беспилотник — не такой большой, но тоже очень эффективный — росгвардейцы получили в подарок. Отец погибшего сослуживца купил для сына, только вручить не успел.

«Позывной у него был „Физрук“. Можно посмотреть — на летательном аппарате даже имеется гравировка», — добавил заместитель командира подразделения спецназначения Росгвардии.

А на аккумуляторе вторая надпись: «После победы — вернуть домой».